Възнаграждението за Програмен мениджър in United States в Dell Technologies варира от $182K на year за L6 до $242K на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $161K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Dell Technologies. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$182K
$166K
$0
$15.8K
L7
$137K
$120K
$6.7K
$10.4K
L8
$146K
$129K
$5K
$12K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Dell Technologies, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
