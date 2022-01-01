ConocoPhillips Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в ConocoPhillips варира от $80,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $402,000 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ConocoPhillips. Последно актуализирано: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Софтуерен инженер
Median $80K
Счетоводител
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес аналитик
$88.8K
Бизнес развитие
$402K
Химичен инженер
$121K
Специалист по данни
$287K
Финансов аналитик
$174K
Геоложки инженер
$275K
Механичен инженер
$279K
Продуктов мениджър
$127K
Технически програмен мениджър
$212K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ConocoPhillips е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $402,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ConocoPhillips е $150,499.

