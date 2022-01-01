Директория на компаниите
General Motors
Дженеръл Мотърс Заплати

Заплатата в General Motors варира от $44,446 общо възнаграждение годишно за Управленски консултант в долния край до $277,400 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край.

$160K

Софтуерен инженер
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Мобайл софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Системс инженер

Рисърч сайънтист

Специалист по данни
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Хардуерен инженер
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Ембедед хардуер инженер

Механичен инженер
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Мениуфакчъринг инженер

СиЕйИ инженер

Продуктов мениджър
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Продуктов дизайнер
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

ЮИкс дизайнер

Архитект на решения
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Дейта архитект

Клауд архитект

Архитект облачна сигурност

Бизнес аналитик
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Информационен технолог (ИТ)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Мениджър софтуерно инженерство
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Технически програмен мениджър
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Проектен мениджър
L6 $114K
L7 $143K
Програмен мениджър
L6 $128K
L7 $160K
Финансов аналитик
L5 $98.9K
L6 $110K
Инженер автоматизация
L5 $94K
L6 $115K
Маркетинг
Median $120K
Рекрутър
Median $200K
Бизнес развитие
Median $148K
Аналитик данни
Median $123K
Счетоводител
Median $100K

Техникъл акаунтънт

Аналитик по киберсигурност
Median $100K
Мениджър анализ на данни
Median $200K
Графичен дизайнер
Median $135K
Човешки ресурси
Median $102K
Продажби
Median $100K
Административен асистент
$60.5K
Мениджър бизнес операции
$225K
Корпоративно развитие
$86.2K
Клиентско обслужване
$135K
Електроинженер
$137K
Правни въпроси
$116K
Управленски консултант
$44.4K
Маркетингови операции
$89.6K
Инженер материали
$213K
Оптичен инженер
$198K
УИ изследовател
$149K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В General Motors, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в General Motors е Мениджър софтуерно инженерство at the L9 level с годишно общо възнаграждение от $277,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в General Motors е $130,446.

Други ресурси