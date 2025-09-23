Директория на компаниите
Comcast
Comcast Финансов аналитик Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in United States в Comcast възлиза на $81K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Comcast
Financial Analyst
Englewood, CO
Общо годишно
$81K
Ниво
2
Основна
$78K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Comcast?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов аналитик в Comcast in United States е с годишно общо възнаграждение от $110,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Comcast за позицията Финансов аналитик in United States е $88,000.

