Disney Заплати

Заплатата в Disney варира от $50,250 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $477,667 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Disney. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сикюрити софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Уеб девелопър

Продуктов мениджър
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Продуктов дизайнер
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

ЮИкс дизайнер

Мениджър софтуерно инженерство
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Финансов аналитик
Median $109K
Специалист по данни
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Аналитик данни
Median $120K
Технически програмен мениджър
Median $180K
Проектен мениджър
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Бизнес аналитик
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Аналитик по киберсигурност
Median $158K
Продажби
Median $99.5K

Акаунт мениджър

Мениджър анализ на данни
Median $400K
Програмен мениджър
Median $180K
Мениджър продуктов дизайн
Median $328K
Архитект на решения
Median $416K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

УИ изследовател
Median $158K
Клиентско обслужване
Median $60K
Човешки ресурси
Median $140K
Счетоводител
Median $85K

Техникъл акаунтънт

Бизнес развитие
Median $165K
Информационен технолог (ИТ)
Median $178K
Маркетингови операции
Median $150K
Рекрутър
Median $115K
Административен асистент
$50.3K
Бизнес операции
$296K
Мениджър бизнес операции
$53.6K
Инженер автоматизация
$93.5K
Корпоративно развитие
$226K
Графичен дизайнер
$90.5K
Хардуерен инженер
$85.6K
Правни въпроси
Median $266K
Управленски консултант
$86.2K
Маркетинг
$209K

Продукт маркетинг мениджър

Цялостни възнаграждения
$148K
Рисков капиталист
$95.9K

Аналист

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Disney, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Disney, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (17.00% полугодишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Disney, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Disney е Продуктов мениджър at the P7 level с годишно общо възнаграждение от $477,667. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Disney е $158,000.

Други ресурси