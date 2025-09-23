Директория на компаниите
Comcast
Comcast Ръководител на екипа Заплати

Средното общо възнаграждение за Ръководител на екипа in United States в Comcast варира от $70K до $99.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

$80.2K - $93.9K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$70K$80.2K$93.9K$99.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Ръководител на екипа at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $99,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Ръководител на екипа role in United States is $69,987.

Други ресурси