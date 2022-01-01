Директория на компаниите
Cognosante
Cognosante Заплати

Заплатата в Cognosante варира от $63,750 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $128,156 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cognosante. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Управленски консултант
$128K
Аналитик по киберсигурност
$63.8K
Софтуерен инженер
Median $115K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cognosante е Управленски консултант at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $128,156. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cognosante е $115,000.

Други ресурси