GlobalLogic Заплати

Заплатата в GlobalLogic варира от $1,516 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $240,000 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GlobalLogic. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Архитект на решения
Median $240K

Дейта архитект

Продуктов мениджър
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Мениджър софтуерно инженерство
Median $177K
Счетоводител
$166K
Бизнес аналитик
$22.3K
Клиентско обслужване
$36.7K
Операции клиентско обслужване
$74.5K
Аналитик данни
$22.5K
Специалист по данни
$111K
Финансов аналитик
$167K
Хардуерен инженер
$27.9K
Управленски консултант
$30K
Продуктов дизайнер
$69.5K
Проектен мениджър
$194K
Рекрутър
$98K
Продажби
$214K
Аналитик по киберсигурност
$74.5K
Технически програмен мениджър
$124K
УИ изследовател
$95.5K
Рисков капиталист
$1.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в GlobalLogic е Архитект на решения с годишно общо възнаграждение от $240,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GlobalLogic е $74,511.

