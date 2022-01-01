Директория на компаниите
ClearBank
Работите ли тук? Заявете вашата компания

ClearBank Заплати

Диапазонът на заплатите на ClearBank варира от $152,429 в общо възнаграждение годишно за Ръководител софтуерно инженерство в долния край до $160,219 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на ClearBank. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $157K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $152K
Маркетинг
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Продуктов мениджър
$160K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в ClearBank, — это Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $160,219. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в ClearBank, составляет $154,783.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за ClearBank

Свързани компании

  • Improbable
  • PwC
  • Royal Bank of Scotland
  • Starling Bank
  • AlphaSights
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси