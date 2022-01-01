Директория на компаниите
AlphaSights
AlphaSights Заплати

Заплатата в AlphaSights варира от $74,625 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $240,790 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AlphaSights. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $130K
Продажби
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Рекрутър
Median $80.5K
Клиентско обслужване
$81.6K
Специалист по данни
$164K
Управленски консултант
$119K
Маркетинг
$74.6K
Проектен мениджър
$127K
Мениджър софтуерно инженерство
$241K
Рисков капиталист
$83.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в AlphaSights е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $240,790. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaSights е $127,400.

