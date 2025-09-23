Директория на компаниите
Citadel
Citadel Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Citadel варира от $405K на year за L1 до $608K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $525K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Citadel?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Системс инженер

Куантитейтив девелопър

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Citadel in United States е с годишно общо възнаграждение от $875,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Citadel за позицията Софтуерен инженер in United States е $500,000.

