Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Citadel варира от $405K на year за L1 до $608K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $525K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Citadel. Последна актуализация: 9/23/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
