Ramp Заплати

Заплатата в Ramp варира от $76,380 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $595,400 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ramp. Последно актуализирано: 10/25/2025

Софтуерен инженер
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $189K

ЮИкс дизайнер

Уеб дизайнер

Рекрутър
Median $135K

Продуктов мениджър
Median $275K
Маркетинг
Median $200K

Продукт маркетинг мениджър

Бизнес операции
$149K
Бизнес аналитик
$261K
Клиентско обслужване
$76.4K
Специалист по данни
$161K
Човешки ресурси
$333K
Продажби
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Мениджър софтуерно инженерство
$269K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Ramp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ramp е Софтуерен инженер at the Staff Software Engineer level с годишно общо възнаграждение от $595,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ramp е $259,416.

Други ресурси