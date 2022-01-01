Chewy Заплати

Заплатата в Chewy варира от $41,392 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $557,200 за Мениджър на науката за данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Chewy. Последно актуализирано: 11/18/2025
Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?
Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?
I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Chewy, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.