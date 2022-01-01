Директория на компаниите
Chewy
Работите тук? Заявете вашата компания

Chewy Заплати

Заплатата в Chewy варира от $41,392 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $557,200 за Мениджър на науката за данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Chewy. Последно актуализирано: 11/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Инженер по бизнес интелигентност

Научен изследовател

Специалист по данни
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Продуктов мениджър
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 40
54 40
Мениджър на софтуерно инженерство
Software Development Manager $304K
Director $519K
Продуктов дизайнер
Median $170K

UX дизайнер

Финансов анализатор
Median $140K
Програмен мениджър
Median $219K
Мениджър на технически програми
Median $260K
Бизнес анализатор
Median $170K
Маркетинг
Median $296K
Проектен мениджър
Median $202K
Анализатор на данни
Median $157K
Мениджър на бизнес операции
Median $128K
Човешки ресурси
Median $200K
Маркетингови операции
Median $61.3K
Информационен технолог (ИТ)
Median $230K
Бизнес операции
$112K
Бизнес развитие
$487K
Обслужване на клиенти
$41.4K
Мениджър на науката за данни
$557K
Мениджър на продуктовия дизайн
$201K
Рекрутър
Median $172K
Продажби
$145K
Архитект на решения
$251K

Архитект на данни

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Chewy, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Chewy е Мениджър на науката за данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $557,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Chewy е $204,651.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Chewy

Свързани компании

  • eBay
  • Etsy
  • Grubhub
  • Poshmark
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси