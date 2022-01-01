Директория на компаниите
Checkr
Checkr Заплати

Заплатата в Checkr варира от $73,630 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $360,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Checkr. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack софтуерен инженер

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $351K
Обслужване на клиенти
$73.6K

Анализатор на данни
$181K
Финансов анализатор
$191K
Човешки ресурси
$258K
Маркетинг
$226K
Продуктов дизайнер
Median $220K
Продуктов мениджър
Median $360K
Програмен мениджър
$122K
Рекрутър
Median $172K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Checkr, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Checkr е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $360,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Checkr е $205,475.

