Checkr Заплати

Заплатата в Checkr варира от $73,630 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $360,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Checkr. Последно актуализирано: 11/14/2025
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Checkr, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
