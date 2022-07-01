Директория на компаниите
Capital Rx
Capital Rx Заплати

Диапазонът на заплатите на Capital Rx варира от $122,640 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $150,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Capital Rx. Последна актуализация: 8/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
$131K
Продуктов дизайнер
$123K

Продуктов мениджър
$136K
Продажби
$146K
ЧЗВ

Други ресурси