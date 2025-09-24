Възнаграждението за Хардуерен инженер in Germany в Bosch Global варира от €80.9K на year за EG12 до €98.8K на year за EG16. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €99.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Bosch Global. Последна актуализация: 9/24/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
EG12
€80.9K
€75.5K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.6K
€88.5K
€0
€9.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
