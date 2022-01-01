Директория на компаниите
Celonis
Celonis Заплати

Заплатата в Celonis варира от $42,346 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $205,800 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Celonis. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $150K
Инженер по продажби
Median $170K

Бизнес аналитик
Median $42.3K
Управленски консултант
Median $200K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $178K
Продуктов дизайнер
Median $94.3K
Клиентско обслужване
$181K
Успех на клиентите
$201K
Мениджър анализ на данни
$89.5K
Специалист по данни
$89.1K
Финансов аналитик
$63.8K
Човешки ресурси
$206K
Маркетинг
$88.6K
Маркетингови операции
$90.5K
Партньорски мениджър
$131K
Програмен мениджър
$164K
Проектен мениджър
$159K
Рекрутър
$111K
Продажби
$115K
Архитект на решения
$94.5K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$201K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Celonis, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Celonis, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Други ресурси