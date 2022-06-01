Директория на компаниите
Blucora
Blucora Заплати

Заплатата в Blucora варира от $102,900 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $155,775 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Blucora. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Аналитик данни
$103K
Мениджър анализ на данни
$156K
Софтуерен инженер
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Blucora е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Blucora е $113,000.

