AppLovin
AppLovin Маркетинг Заплати

Средното общо възнаграждение за Маркетинг in China в AppLovin варира от CN¥397K до CN¥578K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

CN¥455K - CN¥519K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в AppLovin in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥577,898. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Маркетинг in China е CN¥396,693.

