Ansys
Ansys Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Ansys варира от $98.7K на year за P1 до $150K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $136K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ansys. Последна актуализация: 12/3/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer 1(Начално ниво)
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
Software Engineer 2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
Senior Software Engineer
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
Lead Software Engineer
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Ansys, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (33.00% годишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (33.00% годишно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Продукционен софтуерен инженер

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ansys in United States е с годишно общо възнаграждение от $167,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ansys за позицията Софтуерен инженер in United States е $136,000.

