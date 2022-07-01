Директория на компаниите
Ansarada
Ansarada Заплати

Диапазонът на заплатите на Ansarada варира от $16,528 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $49,750 за Човешки ресурси в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ansarada. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Обслужване на клиенти
$36.7K
Човешки ресурси
$49.8K
Софтуерен инженер
$16.5K

ЧЗВ

La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ansarada è di $36,709.

Други ресурси