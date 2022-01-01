Директория на компаниите
Anaplan
Работите тук? Заявете вашата компания

Anaplan Заплати

Заплатата в Anaplan варира от $73,630 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $346,725 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Anaplan. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Фул-стак софтуер инженер

Архитект на решения
Median $168K
Продуктов мениджър
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Човешки ресурси
Median $344K
Продажби
Median $250K
Бизнес аналитик
$262K
Клиентско обслужване
$98.5K
Успех на клиентите
$281K
Специалист по данни
$116K
Информационен технолог (ИТ)
$138K
Маркетингови операции
$89.2K
Продуктов дизайнер
$270K
Проектен мениджър
$154K
Рекрутър
$73.6K
Мениджър софтуерно инженерство
$347K
Технически програмен мениджър
$239K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Anaplan, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Anaplan е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $346,725. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anaplan е $156,545.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Anaplan

Свързани компании

  • Box
  • Broadcom
  • Palo Alto Networks
  • Splunk
  • Pure Storage
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси