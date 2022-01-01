Директория на компаниите
Splunk
Splunk Заплати

Заплатата в Splunk варира от $51,822 общо възнаграждение годишно за Инженер по продажби в долния край до $733,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splunk. Последно актуализирано: 8/29/2025

$160K

Софтуерен инженер
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Сайт рилайабилити инженер

Продуктов мениджър
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Продажби
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Мениджър софтуерно инженерство
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Продуктов дизайнер
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

ЮИкс дизайнер

Архитект на решения
P4 $229K
P5 $282K

Дейта архитект

Cloud Security Architect

Специалист по данни
Median $265K
Маркетинг
P2 $106K
P5 $268K
Технически програмен мениджър
Median $224K
Финансов аналитик
Median $145K
Програмен мениджър
Median $170K
Инженер по продажби
Median $51.8K
Информационен технолог (ИТ)
Median $157K
Рекрутър
Median $141K
Технически писател
Median $145K
Проектен мениджър
Median $156K
Аналитик по киберсигурност
Median $425K
Счетоводител
$252K

Техникъл акаунтънт

Мениджър бизнес операции
$147K
Бизнес аналитик
Median $161K
Бизнес развитие
$63.3K
Ръководител на екипа
$371K
Клиентско обслужване
$229K
Аналитик данни
$167K
Човешки ресурси
$249K
Управленски консултант
$153K
Маркетингови операции
$162K
Мениджър продуктов дизайн
$481K
Операции приходи
$200K
Цялостни възнаграждения
$241K
УИ изследовател
$129K
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Splunk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Splunk, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Splunk е Продуктов мениджър at the P7 level с годишно общо възнаграждение от $733,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Splunk е $227,427.

Други ресурси