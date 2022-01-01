Splunk Заплати

Заплатата в Splunk варира от $51,822 общо възнаграждение годишно за Инженер по продажби в долния край до $733,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Splunk. Последно актуализирано: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Splunk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Splunk, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
