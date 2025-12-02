Директория на компаниите
AdsGency AI
AdsGency AI Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в AdsGency AI варира от $98.4K до $140K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AdsGency AI. Последна актуализация: 12/2/2025

Средно общо възнаграждение

$113K - $132K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$98.4K$113K$132K$140K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в AdsGency AI?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в AdsGency AI in United States е с годишно общо възнаграждение от $140,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AdsGency AI за позицията Софтуерен инженер in United States е $98,400.

Други ресурси

