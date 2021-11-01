Директория на компаниите
Accolade
Accolade Заплати

Заплатата в Accolade варира от $26,330 общо възнаграждение годишно за Операции по обслужване на клиенти в долния край до $422,875 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Accolade. Последно актуализирано: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $136K
Продуктов мениджър
Median $282K
Бизнес операции
$32.1K

Обслужване на клиенти
$56.2K
Операции по обслужване на клиенти
$26.3K
Анализатор на данни
$150K
Специалист по данни
$163K
Човешки ресурси
$215K
Продуктов дизайнер
$67.3K
Анализатор по киберсигурност
$60.3K
Мениджър на софтуерно инженерство
$423K
Мениджър на технически програми
$176K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Accolade е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $422,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Accolade е $143,124.

