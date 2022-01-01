Директория на компаниите
Aetna Заплати

Диапазонът на заплатите на Aetna варира от $25,425 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $258,703 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aetna. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Експерт по данни
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Здравна информатика

Софтуерен инженер
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Инженер по данни

Актюер
Median $141K

Продуктов мениджър
Median $201K
Информационен технолог (ИТ)
Median $102K
Счетоводител
$95.1K
Бизнес анализатор
$101K
Бизнес развитие
$115K
Строителен инженер
$58.8K
Анализатор на данни
$115K
Финансов анализатор
$82.6K
Консултант по управление
$172K
Продуктов дизайнер
$25.4K
Ръководител на проект
$98K
Продажби
$101K
Ръководител софтуерно инженерство
$199K
Архитект на решения
$259K
ЧЗВ

La compensació total anual mediana informada a Aetna és de $124,355.

