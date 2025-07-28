ما هو راتب محاسب في Greater Houston Area, US؟ متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater Houston Area, US هو $90,290.

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater Houston Area, US؟ بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater Houston Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $90,290.

ما هي الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Houston Area, US؟ الشركة التي تدفع أعلى راتب لـ محاسب في Greater Houston Area, US هي KPMG بمتوسط إجمالي تعويض قدره $151,000.