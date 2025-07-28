متوسط إجمالي التعويض لـ محاسب في Greater San Diego Area, US هو $120,000.

ما هو راتب محاسب في Greater San Diego Area, US؟

ما هو الحد الأدنى لراتب محاسب في Greater San Diego Area, US؟

بينما لا يوجد حد أدنى لراتب محاسب في Greater San Diego Area, US، فإن متوسط إجمالي التعويض هو $120,000.