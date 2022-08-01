دليل الشركات
Zip
Zip الرواتب

تتراوح رواتب Zip من $63,700 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأدنى إلى $231,150 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Zip. آخر تحديث: 11/14/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
مهندس برمجيات
Median $200K

مهندس البرمجيات الشاملة

تطوير الأعمال
$63.7K
عالم بيانات
$105K

مصمم منتجات
$148K
مسؤول توظيف
$124K
مبيعات
$99.5K
مدير هندسة البرمجيات
$231K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Zip، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Zip هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $231,150. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Zip هو $124,176.

