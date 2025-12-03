دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض مبيعات in United States في Yext من $130K إلى $184K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Yext. آخر تحديث: 12/3/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$147K - $174K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$130K$147K$174K$184K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Yext، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Yext in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $184,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Yext لوظيفة مبيعات in United States هو $129,600.

