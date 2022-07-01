دليل الشركات
Wisk الرواتب

تتراوح رواتب Wisk من $100,500 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $232,155 لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Wisk. آخر تحديث: 9/11/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $176K
مهندس طيران وفضاء
$153K
مهندس أجهزة
$232K

الموارد البشرية
$133K
مهندس ميكانيكي
$216K
مصمم منتجات
$101K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Wisk هي مهندس أجهزة at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $232,155. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Wisk هو $164,130.

