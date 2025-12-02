دليل الشركات
UserTesting
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل أعمال

  • جميع رواتب محلل أعمال

UserTesting محلل أعمال الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في UserTesting. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$108K - $123K
Canada
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$95.5K$108K$123K$136K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 1 المزيد من محلل أعمال المساهمات في UserTesting لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك


ساهم
ما هي المستويات المهنية في UserTesting?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل أعمال الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في UserTesting in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$187,945. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في UserTesting لوظيفة محلل أعمال in Canada هو CA$132,198.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ UserTesting

الشركات ذات الصلة

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.