أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في University of Florida in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $90,386. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.