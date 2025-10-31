دليل الشركات
University of Florida
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • جميع رواتب مهندس أجهزة

University of Florida مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in United States الوسطية في University of Florida $30K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في University of Florida. آخر تحديث: 10/31/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
University of Florida
Graduate Research Assistant
Gainesville, FL
إجمالي سنوي
$30K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$30K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في University of Florida?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس أجهزة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في University of Florida in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $141,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في University of Florida لوظيفة مهندس أجهزة in United States هو $33,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ University of Florida

الشركات ذات الصلة

  • Google
  • Uber
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Databricks
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى