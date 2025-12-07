يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Netherlands في TomTom من €60.1K لكل year لمستوى Software Engineer I إلى €116K لكل year لمستوى Staff Software Engineer I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Netherlands الوسطية yearياً €72.7K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في TomTom. آخر تحديث: 12/7/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tomtom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.