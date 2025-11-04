دليل الشركات
ThoughtWorks
ThoughtWorks مهندس حلول الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in India الوسطية في ThoughtWorks ₹6.25M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
إجمالي سنوي
₹6.25M
المستوى
L5
الراتب الأساسي
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
5-10 سنوات
سنوات الخبرة
11+ سنوات
ما هي المستويات المهنية في ThoughtWorks?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البيانات المعماري

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في ThoughtWorks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹9,140,745. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtWorks لوظيفة مهندس حلول in India هو ₹6,246,841.

موارد أخرى