عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025

ما هي المستويات المهنية في ThoughtWorks?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في ThoughtWorks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $250,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtWorks لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $208,000.

