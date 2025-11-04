يتراوح تعويض مدير منتجات in India في ThoughtWorks من ₹2.78M لكل year لمستوى Senior Product Manager إلى ₹7.17M لكل year لمستوى Principal Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹3.46M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
