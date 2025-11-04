دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير منتجات in India في ThoughtWorks من ₹2.78M لكل year لمستوى Senior Product Manager إلى ₹7.17M لكل year لمستوى Principal Product Manager. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹3.46M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
عرض 1 مستويات أكثر
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
إضافة راتب

رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في ThoughtWorks?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في ThoughtWorks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,369,842. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ThoughtWorks لوظيفة مدير منتجات in India هو ₹3,455,685.

موارد أخرى