أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في ThoughtWorks in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹7,369,842. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.