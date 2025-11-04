يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in United States في ThoughtWorks $136K لكل year لمستوى Senior Product Designer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $81.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ThoughtWorks. آخر تحديث: 11/4/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$136K
$136K
$0
$0
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
