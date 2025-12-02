دليل الشركات
Tecno Mobile
Tecno Mobile محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Turkey في Tecno Mobile من TRY 560K إلى TRY 795K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tecno Mobile. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$15.6K - $18.5K
Turkey
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Tecno Mobile?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Tecno Mobile in Turkey تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره TRY 794,732. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tecno Mobile لوظيفة محلل بيانات in Turkey هو TRY 559,768.

