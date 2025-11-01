دليل الشركات
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services مهندس مبيعات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مبيعات in India في Tata Consultancy Services من ₹559K إلى ₹814K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Tata Consultancy Services. آخر تحديث: 11/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹642K - ₹731K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹559K₹642K₹731K₹814K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Tata Consultancy Services، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مبيعات في Tata Consultancy Services in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹814,196. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Tata Consultancy Services لوظيفة مهندس مبيعات in India هو ₹558,897.

