أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Sleep Number in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $480,260. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.