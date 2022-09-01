دليل الشركات
Redpanda Data
Redpanda Data الرواتب

تتراوح رواتب Redpanda Data من $119,400 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب التسويق في الحد الأدنى إلى $281,520 لمنصب مهندس مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Redpanda Data. آخر تحديث: 9/1/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $200K
التسويق
$119K
مدير منتج
$264K

مهندس مبيعات
$282K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Redpanda Data، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Redpanda Data is مهندس مبيعات at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $281,520. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Redpanda Data is $232,086.

