يتراوح تعويض مهندس ميكانيكي in United States في Procter & Gamble من $101K لكل year لمستوى B1 إلى $188K لكل year لمستوى B3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $102K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
