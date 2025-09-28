يتراوح تعويض Information Technologist (IT) في Procter & Gamble من $60K لكل year إلى $197K. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $103K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***