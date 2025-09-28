يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Procter & Gamble من $133K لكل year لمستوى B1 إلى $245K لكل year لمستوى B3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $148K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Procter & Gamble. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
