أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Palo Alto Networks in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $246,700. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.