أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Microsoft in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $1,141,429. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.