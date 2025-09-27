دليل الشركات
Medable
Medable مدير برنامج تقني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برنامج تقني in United States الوسطية في Medable $120K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Medable. آخر تحديث: 9/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Medable
Technical Project Manager
Palo Alto, CA
إجمالي سنوي
$120K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$120K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Medable?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un مدير برنامج تقني in Medable in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $169,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Medable per il ruolo مدير برنامج تقني in United States è $120,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Medable

