أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في inDriver in Cyprus تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €79,689. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.